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Фигуристка Мухаметзянова прекратила выступления с партнером Антонышевым и перешла от Нины Мозер в Пермь

13:29
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Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, распался спортивный дуэт Диана Мухаметзянова/Владислав Антонышев. Пара выступала за спортивную школу олимпийского резерва «Вдохновение» тренера Нины Мозер. После того как спортсмены перестали выступать вместе по инициативе тренера, в поисках нового партнера Диана решила сменить команду и переехала из московской школы Мозер в Пермь в группу Валентины Тюковой.

Совместно Мухаметзянова и Антонышев провели всего несколько турниров. Последним их соревнованием стало открытое первенство Москвы в конце августа 2021 года. Пара заняла на этом старте третье место с результатом в 153,14 балла по сумме двух программ.

Отметим, что ранее Мухаметзянова выступала вместе с Ильей Мироновым, с которым становилась призером финала юниорской серии «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр.

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Рустам Имамов все материалы автора
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