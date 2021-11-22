Глейхенгауз — о «Гран-при Франции»: «Не все получилось, но мы на правильном пути»
14:21
Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своих подопечных на этапе «Гран-при» во Франции.
«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и Алену Косторную с серебром! Не все задуманное получилось, но мы на правильном пути! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — написал Глейхенгауз в Instagram.
В произвольной программе Щербакова упала при заходе на четверной лутц и успешно приземлила четверной флип. А Косторная упала с тройного акселя.
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