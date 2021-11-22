Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своих подопечных на этапе «Гран-при» во Франции.

«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и Алену Косторную с серебром! Не все задуманное получилось, но мы на правильном пути! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — написал Глейхенгауз в Instagram.

В произвольной программе Щербакова упала при заходе на четверной лутц и успешно приземлила четверной флип. А Косторная упала с тройного акселя.