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Глейхенгауз — о «Гран-при Франции»: «Не все получилось, но мы на правильном пути»

14:21
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Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление своих подопечных на этапе «Гран-при» во Франции.

«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и Алену Косторную с серебром! Не все задуманное получилось, но мы на правильном пути! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

В произвольной программе Щербакова упала при заходе на четверной лутц и успешно приземлила четверной флип. А Косторная упала с тройного акселя.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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