Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова жестко ответила американскому журналисту, раскритиковавшего Анну Щербакову

12:44
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила американскому журналисту Джонатану Бейеру, который ранее раскритиковал хореографию чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой и работу Даниила Глейхенгауза.

«Когда такое говорят, то нужно добавлять, что это его собственное мнение. У других может быть другое мнение! Не надо критиковать работу Глейхенгауза. Удивляют ли его слова? Я за свои годы привыкла к таким фразам... Но я хотела бы спросить у этого журналиста: «А у кого есть хореография? Из тех, кто сейчас есть», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Щербакова в этом сезоне также стала второй на турнире в Будапеште. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Синоптик предупредил о скором потеплении в Москве
0