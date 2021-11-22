Тарасова жестко ответила американскому журналисту, раскритиковавшего Анну Щербакову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила американскому журналисту Джонатану Бейеру, который ранее раскритиковал хореографию чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой и работу Даниила Глейхенгауза.

«Когда такое говорят, то нужно добавлять, что это его собственное мнение. У других может быть другое мнение! Не надо критиковать работу Глейхенгауза. Удивляют ли его слова? Я за свои годы привыкла к таким фразам... Но я хотела бы спросить у этого журналиста: «А у кого есть хореография? Из тех, кто сейчас есть», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя Щербакова в этом сезоне также стала второй на турнире в Будапеште. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.