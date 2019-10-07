Фигуристка из ЦСКА сделала тройной аксель в 12 лет. Она уже обыгрывает учениц Тутберидзе

12-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина на тренировке успешно исполнила тройной аксель. Видео в Instagram выложил ее тренер Сергей Давыдов.

В феврале 2019 года Самоделкина выиграла первенство Москвы в младшем возрасте, обыграв сразу четырех представительниц «Хрустального» — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачеву. Перед этим сезоном фигуристка заявила, что без четверных и тройного акселя в женском катании «делать сейчас нечего». Правда, первый этап Кубка России Софье не удался — она стала лишь шестой.

Тройной аксель на взрослом уровне из россиянок делают Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. (Дмитрий Кузнецов)