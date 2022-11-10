Ильиных: «После родов второго ребенка увидела очень большую цифру на весах. Просто жуткую»

Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала, что столкнулась с проблемами с весом после того, как родила второго ребенка.

«После вторых родов встала на весы и очень большую цифру я там увидела, жуткую просто! Но так комфортно чувствовала себя, так была счастлива, ощущала такую заботу со стороны Сергея (Полунина — возлюбленного спортсменки и артиста балета. — Прим. «СЭ»), да и вообще всех близких, что цифра совершенно меня не смутила», — сказала в интервью RT Ильиных.

28-летняя Ильиных — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. У девушки и артиста балета Сергея Полунина есть двое сыновей: Мир (2020 г. р.) и Дар (2022 г. р.).