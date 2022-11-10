Ильиных о проблеме веса в фигурном катании: «Не понимала аргумент: мол, надо быть худой, иначе мальчик не сможет тебя поднять»

Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала о проблеме веса в фигурном катании.

«Когда тебя сильно любят, такие вещи не замечаешь. Просто я сама, как девочка разумная, спустя три месяца после родов решила, что очень хочу вернуться в свой соревновательный вес. И начала собой заниматься. Точно могу сказать, что никогда еще так легко не худела. В общей сложности эти самые 20 кг месяца за три-четыре ушли. Осталось дожать всего пару килограммов до того веса, с которым я выступала на Олимпиаде.

Мне кажется, в спорте у детей преобладает ощущение: все, что они делают, нужно не им, а тренеру. Я, например, не очень понимала аргумент: мол, надо быть худой, иначе мальчик не сможет тебя поднять. Ты постоянно ходишь голодная, но вместо того, чтобы хоть что-то съесть, худеешь, худеешь, худеешь. Потому что так сказал тренер, или какая-то тетя из федерации, или мама, или партнер. То есть пытаешься худеть для кого-то — с ощущением, что все время кому-то должен. Мне кажется, очень важно объяснять детям, почему им следует поступать так, а не иначе. Это хороший способ, беспроигрышный», — сказала в интервью RT Ильиных.

28-летняя Ильиных — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях. Она завершила карьеру после сезона-2016/17.