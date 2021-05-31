Фигуристка Анна Щербакова совершила прыжок с парашютом

Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Instagram опубликовала новое видео. В ролике показано, как девушка прыгает с парашютом.

Подписчики отреагировали на смелый поступок спортсменки:

«Аня, ну ты и бесстрашная».

«Нисего себе адреналинчик. Олимпиаду просто обязаны взять».

«Какая же храбрая».

«Похоже, на земле тебе уже слишком тесно, и бурлящая энергия требует освоения новых территорий. И это все на отдыхе! А что же нас ждет на льду?»

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.