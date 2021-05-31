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«Эмоции зашкаливают!» Гном Гномыч показал фотографии с соревнований

09:30
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Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал в Instagram фотографии, на которых эмоционально катает программу на соревнованиях.

«Выбираем лучшее и самое эмоциональное фото с моих крайних стартов! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8? Эмоции зашкаливают!» — написал Александр.

Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Ранее 8-летний спортсмен занял первое место на соревнованиях МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!»

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPbEjyGgfrF/

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