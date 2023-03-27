Чемпионка Европы Губанова необычно ответила на вопрос «Загитова или Медведева?» и похвалила обеих фигуристок
Российская фигуристка Анастасия Губанова, выигравшая Евро-2023 под флагом Грузии, в интервью «СЭ» ответила на несколько блицвопросов.
— Опиши себя тремя словами.
— Нежность, творчество, характер.
— Как ты настраиваешься перед прокатами?
— Мне никогда нельзя уходить в себя. Я всегда со всеми болтаю перед стартом, смотрю, кто сидит на трибунах, могу помахать. Я должна быть открытой со всеми, навеселе, это отвлекает.
— Твое первое воспоминание о фигурном катании?
— Самый первый раз я не помню. У меня в памяти — я совсем маленькая в Тольятти, как меня учили падать, на бочок. Это единственное, что я помню. (Смеется.)
— Есть ли идеи для новых программ и принимаешь ли ты участие в постановке?
— Да, стараюсь иногда сама предлагать тренерам в постановке, иногда это получается случайно. Какое-то движение сделала — о, оставляю. По музыке пока идей нет, но очень хочу короткую программу веселую.
— Загитова или Медведева?
— Губанова! (Смеется.)
— Ты недавно записала песню, и ты здорово поешь. Дашь оценку их выступлениям с микрофоном?
— Классно, что все пробуют что-то новое, не стоят на месте, осваивают новые увлечения. Это интересно. Они молодцы.
— А Россия или Грузия?
— Мир во всем мире, — ответила Губанова.