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Сегодня, 09:30

Чемпионка Европы Губанова необычно ответила на вопрос «Загитова или Медведева?» и похвалила обеих фигуристок

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анастасия Губанова, выигравшая Евро-2023 под флагом Грузии, в интервью «СЭ» ответила на несколько блицвопросов.

— Опиши себя тремя словами.

— Нежность, творчество, характер.

— Как ты настраиваешься перед прокатами?

— Мне никогда нельзя уходить в себя. Я всегда со всеми болтаю перед стартом, смотрю, кто сидит на трибунах, могу помахать. Я должна быть открытой со всеми, навеселе, это отвлекает.

— Твое первое воспоминание о фигурном катании?

— Самый первый раз я не помню. У меня в памяти — я совсем маленькая в Тольятти, как меня учили падать, на бочок. Это единственное, что я помню. (Смеется.)

— Есть ли идеи для новых программ и принимаешь ли ты участие в постановке?

— Да, стараюсь иногда сама предлагать тренерам в постановке, иногда это получается случайно. Какое-то движение сделала — о, оставляю. По музыке пока идей нет, но очень хочу короткую программу веселую.

— Загитова или Медведева?

— Губанова! (Смеется.)

— Ты недавно записала песню, и ты здорово поешь. Дашь оценку их выступлениям с микрофоном?

— Классно, что все пробуют что-то новое, не стоят на месте, осваивают новые увлечения. Это интересно. Они молодцы.

— А Россия или Грузия?

— Мир во всем мире, — ответила Губанова.

Полное интервью Анастасии Губановой «СЭ» здесь

Фигурное катание
Алина Загитова
Анастасия Губанова
Евгения Медведева
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