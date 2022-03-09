Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала свою фотографию с матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Химки» (3:2).

«Открываю для себя новые виды спорта. Пока не выбрала фаворита», — написала у себя в Instagram Косторная.

18-летняя Косторная — чемпионка Европы по фигурному катанию. 2 марта стало известно, что спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.