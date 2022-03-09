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Сегодня, 17:14

«Открываю для себя новые виды спорта». Косторная опубликовала фото с матча «Локомотив» — «Химки»

Алена Косторная опубликовала фото с футбольного матча «Локомотив» — «Химки»
Иван Торопцев
Корреспондент
Алена Косторная (справа).
Фото Instagram

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала свою фотографию с матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Химки» (3:2).

«Открываю для себя новые виды спорта. Пока не выбрала фаворита», — написала у себя в Instagram Косторная.

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

18-летняя Косторная — чемпионка Европы по фигурному катанию. 2 марта стало известно, что спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

Фигурное катание
Футбол
РПЛ
Алена Косторная
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