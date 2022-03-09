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Сегодня, 18:49

Трусовой, Казакевич и Мироновой присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Анна Горшкова
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министерство спорта России опубликовало приказ о присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Данное звание присвоено биатлонисткам Ирине Казакевич и Светлане Мироновой, а также фигуристке Александре Трусовой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменки завоевали серебряные награды в своих дисциплинах.

Ранее звание «Заслуженный мастер спорта России» получили биатлонисты Эдуард Латыпов, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, а также фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Источник: https://minsport.gov.ru/upload/iblock/568/568eae7c1de1bb53b9a6f66c00508976.pdf
Биатлон
Фигурное катание
Александра Трусова
Ирина Казакевич
Светлана Миронова
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