Фигурист Лазарев заявил, что откажется от предложенных бабушкой и дедушкой угощений

Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Произвольной доволен, короткой — нет. Проблема, что переволновался. Сегодня был спокоен. Вчера перед короткой сильно нервничал, не получилось показать себя. Сегодня уже было попроще. В целом хорошо был готов, катал чисто на тренировках.

Я узнал о том, что можно участвовать в Кубке Первого канала, только на жеребьевке. Если отберусь, то буду рад поучаствовать, мне нравится участвовать в командных турнирах. Ближайшие планы? Финал «Гран-при».

В сравнении с предыдущим первенством России точно есть отличия. На прошлое первенство я летал один, без родителей. Здесь же, в Саранске, у меня живут бабушка с дедушкой, раньше я сюда часто ездил. Может быть, помогло мне, что в родных местах соревнования. На трибунах мама сидела с бабушкой, дедушка на работе, а отец дома в Москве с сестрой. Живу здесь у бабушки, сегодня только ночевал в отеле. Нужно было рано вставать на тренировку, к семи утра приезжать на каток. Отель рядом, а от бабушки ехать 40 минут. Никак не отличается для меня. Что дома готовиться к выходу на старт, что в отеле. За питанием я всегда слежу. Если мне предложат бабушка с дедушкой, то я откажусь. А сейчас можно поесть», — сказал Лазарев.

По сумме двух прокатов Лазарев набрал 259,28 балла и гарантировал себе место на пьедестале.