Фигурист Козловский прокомментировал решение перейти в группу Тутберидзе

Российский фигурист Дмитрий Козловский объяснил, почему он с партнершей Александрой Бойковой перешел в группу Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — очень сильный тренер, мы наблюдали за ее группой со стороны. Она собрала сильную команду, в том числе в парном катании. Мы хотели этого и после того, как согласовали с ней переход, он стал возможным. Это наша инициатива», — цитирует Козловского ТАСС.

Фигуристы ушли из группы Тамары Москвиной. Пара является чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.