Фигурист Козловский поздравил Москвину с 80-летием

Российский фигурист Дмитрий Козловский поздравил тренера Тамару Москвину, которой 26 июня исполнилось 80 лет.

«Сегодня наш тренер Тамара Николаевна Москвина отмечает свой юбилей. Одна из основательниц советского, а позже и российского фигурного катания. Тамара Николаевна до сих пор является ведущим специалистом мирового уровня в этом виде спорта. От себя хочу сказать, что учиться у человека-легенды — это большая привилегия, которую мы, как ее ученики, стараемся оправдать, завоевывая медали высшего достоинства для нашего города, нашей страны и нашей Тамары Николаевны Москвиной!» — написал Козловский в Instagram.

Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Под ее руководством дуэт Бойкова/Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.