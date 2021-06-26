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Фигурист Козловский поздравил Москвину с 80-летием

20:21
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Российский фигурист Дмитрий Козловский поздравил тренера Тамару Москвину, которой 26 июня исполнилось 80 лет.

«Сегодня наш тренер Тамара Николаевна Москвина отмечает свой юбилей. Одна из основательниц советского, а позже и российского фигурного катания. Тамара Николаевна до сих пор является ведущим специалистом мирового уровня в этом виде спорта. От себя хочу сказать, что учиться у человека-легенды — это большая привилегия, которую мы, как ее ученики, стараемся оправдать, завоевывая медали высшего достоинства для нашего города, нашей страны и нашей Тамары Николаевны Москвиной!» — написал Козловский в Instagram.

Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Под ее руководством дуэт Бойкова/Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

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