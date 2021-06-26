Путин поздравил Москвину с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Тамару Москвину с юбилеем. 26 июня ей исполнилось 80 лет.

«Уважаемая Тамара Николаевна!

Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помогли Вам стать яркой, успешной спортсменкой, в полной мере реализовать себя на тренерском поприще. Плодотворный, подвижнический труд, искренняя забота о продолжении лучших традиций отечественной школы фигурного катания по праву снискали Вам высокий, заслуженный авторитет среди коллег и учеников, многие из которых стали звездами мировой величины.

Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия», — приводит слова Путина сайт Администрации президента.

Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Под ее руководством дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.