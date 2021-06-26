«Восхищаюсь и горжусь тобой». Тарасова поздравила Москвину с 80-летием
20:30
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с юбилеем. 26 июня ей исполнилось 80 лет.
«Тамарочка, дорогая моя! Поздравляю с юбилеем! Люблю тебя, восхищаюсь тобой, горжусь тобой! Ждем новых олимпийских побед! Здоровья!» — написала Тарасова в Instagram.
Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.
Ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.
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