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«Восхищаюсь и горжусь тобой». Тарасова поздравила Москвину с 80-летием

20:30
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с юбилеем. 26 июня ей исполнилось 80 лет.

«Тамарочка, дорогая моя! Поздравляю с юбилеем! Люблю тебя, восхищаюсь тобой, горжусь тобой! Ждем новых олимпийских побед! Здоровья!» — написала Тарасова в Instagram.

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства.

Ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов выигрывали мировое первенство.

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