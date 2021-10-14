Фигуристка Тиффани Загорски находится в инфекционной больнице
14 октября, 11:37
Светлана Алексеева, тренер танцевального дуэта Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, рассказала, почему ее подопечные не выступят на этапе «Гран-при» в США.
Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что дуэт пропустит турнир по медицинским показаниям.
«Тиффани в инфекционной больнице», — приводит слова Алексеевой ТАСС.
Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.
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