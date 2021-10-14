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Фигуристка Тиффани Загорски находится в инфекционной больнице

14 октября, 11:37
Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Светлана Алексеева, тренер танцевального дуэта Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, рассказала, почему ее подопечные не выступят на этапе «Гран-при» в США.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что дуэт пропустит турнир по медицинским показаниям.

«Тиффани в инфекционной больнице», — приводит слова Алексеевой ТАСС.

Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12661359

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Екатерина Савостина все материалы автора
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