Фигуристка Тиффани Загорски находится в инфекционной больнице

Светлана Алексеева, тренер танцевального дуэта Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, рассказала, почему ее подопечные не выступят на этапе «Гран-при» в США.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что дуэт пропустит турнир по медицинским показаниям.

«Тиффани в инфекционной больнице», — приводит слова Алексеевой ТАСС.

Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.