Фигурист Дикиджи пропустит Российско-китайские игры из-за травмы

Тренер фигуристка Владислава Дикиджи Олег Татауров сообщил, что спортсмен пропустит Российско-китайские игры из-за травмы. Вместо него на турнире выступит Федор Зонов.

«Дикиджи получил травму на тренировке в Новогорске — потянул связку ноги. Поэтому за день до вылета мы снялись с участия в Российско-китайских играх. О сроках восстановления говорить пока тяжело, но время на восстановление перед юниорским первенством России есть», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В Российско-китайских зимних молодежных играх участвуют юниоры, которые соревнуются по программе кандидатов в мастера спорта по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 19 декабря в Чанчуне.