ФФККР и Союз конькобежцев России подали совместный иск в CAS

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал «СЭ» о подаче заявления в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Заявление в Спортивный арбитражный суд от нашего имени подала юридическая компания. Также эта компания подала заявление от ФФККР. Эту компанию нам помог нанять Олимпийский комитет России. Это единая заявка, поданная от двух наших федераций. Дальше мы будем ждать рассмотрение вопроса о законности или незаконности отстранения российских спортсменов», — сказал Кравцов «СЭ».

Ранее руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.