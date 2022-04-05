Бутырская объяснила, почему не будет массового оттока спортсменов из России

Прославленная фигуристка Мария Бутырская прокомментировала слова серебряного призера Олимпиады-2022 Ильи Авербуха о возможном оттоке российских фигуристов за границу.

«Очень сложно сейчас рассуждать на эту тему. Тех, кто сейчас должен завоевывать золотые медали на чемпионатах мира, Европы, этапах «Гран-при», сейчас отстранили. А время-то ждать не будет. Мне так жалко девчонок и мальчишек, всех наших спортсменов просто по-человечески», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».

Говоря о российском спорте в целом, чемпионка выразила уверенность, что сильнейшие атлеты нашу страну не покинут.

«Переходы в другие страны будут абсолютно точечные. И уходить будут не лучшие. Всегда так было: кто не мог конкурировать в нашей стране, сам искал себе легкий путь, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх. Но это обычно не заканчивается ничем хорошим, никто из таких спортсменов ничего не добился, не выиграл и на пьедестале не стоял. Так что это будет касаться не лучших спортсменов, а тех, кто не может конкурировать в нашей стране», — добавила Бутырская.

Международный союз конькобежцев (ISU) в начале отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.