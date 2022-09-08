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Сегодня, 12:41

Тарасова: «Самое популярное для народа — фигурное катание. Но с футболом у нас ничего не может сравниться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Яны Рудковской о том, что фигурное катание собирает больше зрителей, чем футбол.

«Да, считаю, что самое популярное — фигурное катание. Но, конечно, с футболом у нас ничего не может сравниться. Большие стадионы, все-таки. Но для народа самое популярное — фигурное катание. Настанет ли тот момент, когда люди будут ходить не на футбол, а на фигурное катание? Никогда этого не произойдет! Всегда будут ходить по интересам», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» назвал неплохой идеей собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги.

Андрей Мозалев. «Российское фигурное катание интереснее российского футбола». Мнение Андрея Мозалева

Футбол
Татьяна Тарасова
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