Евгения Медведева представит номер с Даней Милохиным о хейте

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период» выступят под музыкальную композицию Take me to Church.

Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях. Медведева представит игривый образ в черном платье и черной маске. Милохин будет выступать в белой рубашке и черных брюках. В это время на арене будут высвечиваться комментарии из соцсетей Милохина.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.