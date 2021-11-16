Евгения Медведева представит номер с Даней Милохиным о хейте
18:01
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период» выступят под музыкальную композицию Take me to Church.
Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях. Медведева представит игривый образ в черном платье и черной маске. Милохин будет выступать в белой рубашке и черных брюках. В это время на арене будут высвечиваться комментарии из соцсетей Милохина.
Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.
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