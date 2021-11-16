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Евгения Медведева представит номер с Даней Милохиным о хейте

18:01
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в новом выпуске шоу «Ледниковый период» выступят под музыкальную композицию Take me to Church.

Основная идея номера — борьба с негативом в соцсетях. Медведева представит игривый образ в черном платье и черной маске. Милохин будет выступать в белой рубашке и черных брюках. В это время на арене будут высвечиваться комментарии из соцсетей Милохина.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.

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Рустам Имамов все материалы автора
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