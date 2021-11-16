Авербух оценил идею Медведевой для нового номера «Ледникового периода»

Продюсер и хореограф Илья Авербух оценил идею двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для нового номера шоу «Ледниковый период»

«Женя принесла нам эту идею, эту музыку, и дальше мы придумали, как ее реализовать. Текст этой песни довольно тяжелый, он раскрывает тяжелую обиду, которую человек как личность несет с собой. Песня вдохновила нас, но перевод слов не конкретно про эту проблему, мы старались раскрыть самое популярное, то, что касается социальных сетей», — сказал Авербух.

«В соцсетях можно замаскироваться и творить гадости анонимно. И тебе ничего не будет» — добавила Медведева.

«Люди, не творите гадости!» — отметил Милохин.

Следующий выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября.