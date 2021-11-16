Медведева призналась, что испугалась делать двойной выброс с Милохиным

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, выступающая в паре с тиктокером Даней Милохиным, прокомментировала свой прокат в новом выпуске шоу «Ледниковый период».

«Мы изначально хотели делать двойной выброс-сальхов, но я испугалась, признаюсь. Поэтому не решились, я остановилась на одинарном пока что. Даже одинарный выброс не мое, давайте помнить, что я одиночница», — сказала Медведева в ответ на вопрос об элементе от ведущей шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Вы уже делаете параллельные прыжки, так что ждем выбросы», — сказала Загитова.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.