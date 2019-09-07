Евгения Медведева: «Некоторые считают, что я фанатам зарплату плачу»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на контрольных прокатах в Москве. Во время короткой программы фигуристка упала с каскада 3-3.

— Сегодня я чувствую себя хорошо, немного устала после проката. Прокатом в целом довольна, и тренеры мои довольны, и хореограф, — сказала Медведева. — Была одна ошибка. Не могу назвать ее глупой, потому что понимаю, из-за чего она случилась. При этом я знаю, что она произошла не из-за нервов и не из-за того, что я недорабатываю на тренировках. Для меня это важно. Я очень хорошо почувствовала прыжок и немножко перестаралась. Это лучше, чем недостараться. Я знаю, как с этим справляться. Это очень ценный, полезный для меня прокат. Я показала программу именно в первоначальном виде, без бесполезных движений и съеденных моментов. Программа выглядит именно как законченная картина. Для меня это важно. Это уже не сырая программа, а хорошо накатанная.

Болельщиков на трибунах, конечно, слышала. Они потрясающие. Раньше я немного нервничала из-за такого большого внимания и давления, а сейчас, наоборот, чувствую, что здесь сидят мои люди. Я очень многих знаю лично. Те, кто не на моей стороне, скажем так, вообще считают, что я им зарплату плачу. Ладно, пусть будет так.

— Ощущаете, что сезон начался?

— Да, давно уже. Он у меня, в принципе, и не заканчивался. Не было отдыха. Я этому очень рада, потому что сейчас нахожусь в хорошей форме.

— Почему вы решили сменить имидж?

— Покраситься в бордовый мечтала давно, лет, наверное, с 13. Но где-то были запреты, мама не разрешала, где-то сама боялась. Летом в Японии взяла временную краску, покрасилась, понравилось — перекрасилась в бордовый.

— Это связано с героями ваших любимых мультфильмов?

— Вы слишком глубоко копаете! Правда. Давайте попроще, пожалуйста. (Екатерина Беспалова)