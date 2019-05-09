Евгения Медведева: "Моя главная цель на предстоящий сезон – сделать четверной сальхов"

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева рассказала, что выучить четверной сальхов будет для нее самой главной целью в предстоящем сезоне. Она также рассказала о состоянии своего здоровья после травмы.

– Моя главная цель – сделать четверной сальхов, – приводит Figure Skaters Online cлова Медведевой. - Я буду учить его как только восстановлюсь после травмы. Восстановление идет хорошо, я уже прыгаю и боли почти не чувствую. Но пока я стараюсь много не прыгать, хотя уже восстановила все свои прыжки и каскады.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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