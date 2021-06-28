Евгений Плющенко сходил на рыбалку: «Дуремар из Подмосковья»
10:15
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о походе на рыбалку.
«Дуремар из Подмосковья» — написал Плющенко.
Специалист открыл академию «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые весной 2021 года решили вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
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