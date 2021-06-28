Евгений Плющенко сходил на рыбалку: «Дуремар из Подмосковья»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о походе на рыбалку.

«Дуремар из Подмосковья» — написал Плющенко.

Специалист открыл академию «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые весной 2021 года решили вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.