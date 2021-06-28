Мария Сотскова призналась, что зависима от вредной еды

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своем Instagram рассказала, что бросила себе вызов — отказаться от запрещенной пищи на неделю.

«Вынуждена признаться, что у меня есть зависимость. Я являюсь ярым фанатом еды-запрещенки на протяжении долгих лет, думаю, как и многие из нас. Но меня пугает такого рода зависимость, и я бы хотела бросить себе челлендж: хотя бы на неделю (нужно же с чего-то начинать) отказаться от всего сладкого, соленого, мучного жирного и посмотреть, как будет меняться мое тело — моя кожа, мое внутренне состояние, мои объемы в конце концов. Конечно, параллельно я буду заниматься физической нагрузкой, чтобы подсушить свое тело», — сказала Сотскова.

20-летняя фигуристка — серебряный призер финала Гран-при (2017), серебряный призер этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер», серебряный (2018) и бронзовый призер чемпионата России (2017). 3 марта 2021 года было объявлено о ее дисквалификации на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.