Валиева: «Со льда — в воду! Спортивно отдыхаю после тренировки»
10:05
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих тренировках на сборе в Новогорске.
«Со льда — в воду! Спортивно отдыхаю после тренировки в новом купальнике», — написала Валиева.
15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).
В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.
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