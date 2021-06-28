Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих тренировках на сборе в Новогорске.

«Со льда — в воду! Спортивно отдыхаю после тренировки в новом купальнике», — написала Валиева.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).

В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.