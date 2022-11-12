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12 ноября, 23:57

Плющенко — об отношениях с Рудковской: «Она мне столько всего дарит... Особенное? Любовь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Плющенко, сын Александр и Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о том, как складываются его отношения в браке с продюсером Яной Рудковской.

«Какой подарок она мне сделала на юбилей? Яна, она мне столько всего дарит, если честно. Особенное? Любовь. Дочку? Дочку должен я подарить. А родить — родим. Обязательно», — сказал Плющенко.

Плющенко и Рудковская в браке с 2009 года. Пара воспитывает сыновей Александра (2013 года рождения) и Арсения (2020 год рождения).

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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