Плющенко о теракте в Подмосковье: «Это преступление не против России, а против человечества»

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«Большое горе вчера случилось в Крокусе! Мои соболезнования всем, кто стал жертвой этой трагедии. На душе — боль! Всем семьям, кто потерял близких людей. Всем, кто попал в больнице — скорейшего выздоровления и восстановления!

То, что вчера произошло вчера в Крокусе — это преступление против не России, это — преступление против человечества!!!» — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»