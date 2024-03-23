Плющенко о теракте в Подмосковье: «Это преступление не против России, а против человечества»
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.
«Большое горе вчера случилось в Крокусе! Мои соболезнования всем, кто стал жертвой этой трагедии. На душе — боль! Всем семьям, кто потерял близких людей. Всем, кто попал в больнице — скорейшего выздоровления и восстановления!
То, что вчера произошло вчера в Крокусе — это преступление против не России, это — преступление против человечества!!!» — написал Плющенко в своем Telegram-канале.
В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.
«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»