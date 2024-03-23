Артур Даниелян заявил о желании исполнить четверной аксель

Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян рассказал, что собирается продолжить попытки прыгнуть четверной аксель.

«Будете продолжать пытаться прыгнуть четверной аксель? Буду. Но я его не так часто кручу. Когда я налегке, то пойду и крутану. Мне позволяет сделать это крутка, но надо немного подстроиться под технику. Хочу сделать это для себя. У меня нет цели потом вставлять его в программу. Просто поставить такую галочку в своей карьере», — приводит слова Даниеляна «Спорт День за Днем».

На данный момент только американский фигурист Илья Малинин исполняет четверной аксель на соревнованиях. В марте этот прыжок также удался россиянину Владиславу Дикиджи на тренировке.