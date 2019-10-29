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«Это наша первая совместная победа на подобном уровне, но, надеюсь, не последняя». Бойкова обратилась к болельщикам

10:33

Бронзовый призер чемпионата Европы-2019 Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским, ставшая победительницей канадского этапа «Гран-при» в турнире спортивных пар, опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила.

— Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и не спал ночами, смотря наши прокаты в прямом эфире! — написала Бойкова. — Спасибо нашему тренерскому штабу: Тамаре Николаевне, Артуру Леонидовичу и всем-всем-всем — спасибо за то, что всегда оставались на связи, даже не будучи с нами в Канаде. И, конечно же, спасибо нашим родителям, которые так же поддерживали нас и всеми силами болели за нас! Это была наша первая совместная победа на подобном уровне, но, надеюсь, не последняя.

В следующий раз дуэт выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.

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