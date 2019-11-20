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«Это были самые эмоциональные соревнования!» Трусова подвела итог выступления на московском этапе «Гран-при»

15:40
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Победительница двух этапов серии «Гран-при» (в Канаде и России) Александра Трусова опубликовала в своем Instagram пост, в котором подвела итоги выступления на этапе «Гран-при» в Москве.

— Это были самые эмоциональные соревнования! — написала Трусова. — Домашний этап — огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее эта победа! Спасибо большое за такое внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, все сразу.

В следующий раз Трусова выступит в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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