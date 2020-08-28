Заслуженный тренер по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал переход Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Если спортсмен не успел перейти из одной группы в другую вовремя, то есть до 1 июня, то зарплата и все дополнительные бонусы за работу с ним будут выплачиваться прежнему наставнику, — приводит слова Васильева RT. — Новый же, получается, вынужден отработать сезон фактически бесплатно.

— Почему же тогда вокруг перехода Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко возник столь большой ажиотаж?

— Видимо, потому, что помимо государственных зарплат и грантов существуют другие статьи доходов: это призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена. Это больно и обидно, особенно когда речь идет о титулованном и востребованном фигуристе, но так уж устроена реальность.