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Сегодня, 19:04

Этери Тутберидзе не приехала в Саранск на первенство России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не приехала на первенство России среди юниоров в Саранск. На соревнованиях принимают участие сразу несколько спортсменов из спортивной школы «Хрустальный»: Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова.

На лед этих фигуристов выводил Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Тренер не посещала ни один официальный турнир, на котором среди участниц не было Камилы Валиевой. Прыжковый чемпионат в Москве считается шоу-соревнованием. Кроме того, ранее Тутберидзе регулярно приезжала на юниорские первенства за исключением турнира 2023 года.

Первенство России проходит в столице Мордовии с 6 по 8 февраля.

Этери Тутберидзе
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