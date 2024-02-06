Этери Тутберидзе не приехала в Саранск на первенство России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не приехала на первенство России среди юниоров в Саранск. На соревнованиях принимают участие сразу несколько спортсменов из спортивной школы «Хрустальный»: Арсений Федотов, Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова.

На лед этих фигуристов выводил Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Тренер не посещала ни один официальный турнир, на котором среди участниц не было Камилы Валиевой. Прыжковый чемпионат в Москве считается шоу-соревнованием. Кроме того, ранее Тутберидзе регулярно приезжала на юниорские первенства за исключением турнира 2023 года.

Первенство России проходит в столице Мордовии с 6 по 8 февраля.