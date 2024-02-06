Фигуристка Базылюк прокомментировала отсутствие Тутберидзе на первенстве России в Саранске

Фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Тройной аксель с тулупом распрыгиваю с начала сезона, так что уже приспособилась. Надеюсь, что и дальше будет получаться. Здесь больше зрителей, чем на этапах «Гран-при», публика поддерживает. Спасибо всем, кто поддерживает, люблю выступать на широкую публику.

Правила меня устраивают, все хорошо. Выступать по юниорам после победы на взрослом чемпионате по прыжкам? Абсолютно нормально. Я стараюсь не читать соцсети, не заметила популярности. Этери Георгиевна? Она в Москве, занимается с другими девочками», — сказала Базылюк.

Фигуристка набрала за прокат 74,30 балла и занимает промежуточное первое место.