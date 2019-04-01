Этери Тутберидзе: "Не понимаю, почему многие спортсмены попались после запрета мельдония"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не понимает, почему некоторые российские спортсмены продолжали применять мельдоний после запрета. Об этом российская специалистка рассказала в эфире передачи "Первого канала" "Познер".

– У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января (2016 года. – Прим. "СЭ") было объявлено, что этот препарат будет введен в список запрещенных. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю, – сказала Тутберидзе.

Все о фигурном катании: новости и обзоры