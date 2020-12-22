Еще одна подопечная Плющенко снялась с чемпионата России из-за коронавируса

Российская фигуристка Валерия Шульская снялась с чемпионата России из-за коронавируса.

— Я очень хотела выступить на чемпионате, но COVID вмешался в мои планы. Пыталась возобновить тренировочный процесс, но увы. Так что сейчас восстанавливаюсь дома, — ответила фигуристка в переписке с корреспондентом «СЭ», добавив смайл со слезами.

Шульская, 16-летняя подопечная Евгения Плющенко, на двух этапах Кубка заняла шестое и седьмое место. В начале сезона она перешла в «Ангелы Плющенко» из ЦСКА, при этом тренер из Оренбурга Елена Михайлова продолжает работу с фигуристкой.

Во вторник стало известно о снятии с чемпионата России другой ученицы Плющенко — Алены Косторной.

Чемпионат России по фигурному катанию стартует 24 декабря, жеребьевка пройдет 23 декабря в 18:00 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)