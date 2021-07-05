Еременко надеется, что дальше все распределения фигуристов будут происходить по спортивным принципам

Российский фигурист Игорь Еременко, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, прокомментировал непопадание их дуэта на этапы серии «Гран-при».

Ранее стало известно, что этап получила пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в новом сезоне переходят во взрослые соревнования и не выполнили критерии для участия в «Гран-при». По спортивному принципу этап должны были получить именно Еременко и Шевченко.

«Друзья, спасибо вам большое за поддержку и беспокойство в связи с ситуацией по распределению серии этапов Гран-при ISU. Мы с Соней были удивлены такому положению дел не меньше. Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам все-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования. Всем добра», — написал Еременко в своем Instagram.