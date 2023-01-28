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28 января, 10:47

Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Виталий Косик
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что Евгений Семененко, Петр Гуменник и Михаил Коляда также пропустят турнир.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Источник: rez.fskating.spb.ru
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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