Камила Валиева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:49
Камила Валиева представила новую короткую программу под произведение In Memoriam молодого российского композитора Кирилла Рихтера.
Валиева без ошибок прыгнула тройной аксель с тано, а также тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп (все это с риппоном).
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