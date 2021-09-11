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Камила Валиева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

17:49
11 сентября. Челябинск. Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Челябинск. Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Камила Валиева представила новую короткую программу под произведение In Memoriam молодого российского композитора Кирилла Рихтера.

Валиева без ошибок прыгнула тройной аксель с тано, а также тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп (все это с риппоном).

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Иван Шитик все материалы автора

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