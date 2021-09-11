Камила Валиева: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео

Камила Валиева представила новую короткую программу под произведение In Memoriam молодого российского композитора Кирилла Рихтера.

Валиева без ошибок прыгнула тройной аксель с тано, а также тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп (все это с риппоном).