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Елизавета Туктамышева: «На чемпионате России сознательно шла на риск»

11:50
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила «СЭ», почему вставила два тройных акселя в произвольную программу на чемпионате России.

— Мне казалось, что два акселя — это заявка на то, что я борюсь, что я хочу показать свой сложный контент. Это был риск, я потеряла достаточно много баллов из-за того, что упала на втором тройном акселе. Но для себя мне было важнее откатать произвольную именно с двумя тройными акселями и не снижать планку, которая была установлена в течение сезона. (Анастасия Плетнева)

Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой читайте на сайте «СЭ»

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