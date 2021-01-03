Елизавета Туктамышева: «На чемпионате России сознательно шла на риск»
11:50
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила «СЭ», почему вставила два тройных акселя в произвольную программу на чемпионате России.
— Мне казалось, что два акселя — это заявка на то, что я борюсь, что я хочу показать свой сложный контент. Это был риск, я потеряла достаточно много баллов из-за того, что упала на втором тройном акселе. Но для себя мне было важнее откатать произвольную именно с двумя тройными акселями и не снижать планку, которая была установлена в течение сезона. (Анастасия Плетнева)
Полностью интервью Елизаветы Туктамышевой читайте на сайте «СЭ»
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