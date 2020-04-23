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Елена Ильиных планирует, что ее сын Мир станет гражданином России, США, Украины и Сербии

18:08
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Российская фигуристка Елена Ильиных рассказала, гражданином каких стран будет ее сын Мир, который родился 16 января 2020 года. Отец ребенка — артист балета Сергей Полунин, у которого есть российское, украинское и сербское гражданство.

— У Мира, получается, российский паспорт, по месту рождения — американский, и я слышал, что Сережа хотел еще подумать насчет Украины и Сербии, как обладатель паспортов этих стран.

— Украинский у нас уже зарегистрирован, мы только ждем уже фактического получения. И сербский да — тоже будем делать, — цитируют Ильиных «РИА Новости».

25-летняя Елена Ильных — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях и бронзовый призер — в личных (танцы на льду). Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер командного чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200423/1570468856.html

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