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Елена Ильиных не исключает возвращения на лед

17:58
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Российская фигуристка Елена Ильиных допускает, что она может возобновить карьеру.

— Ничего невозможного нет? Уверена, что нет! — цитируют Ильиных «РИА Новости». —  Если я захочу вернуться, если я приму для себя этот вызов, или у меня стукнет в голове, что я все, возвращаюсь — в этом нет никаких ограничений. Это значит, что я выйду на лед и буду пахать, как было всегда.

25-летняя Елена Ильных — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях и бронзовый призер — в личных (танцы на льду). Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер командного чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200423/1570468856.html

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