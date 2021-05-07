Екатерина Боброва рассказала, как восстанавливала форму после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва рассказала, как проходило восстановление ее формы после рождения ребенка.

«Еще до родов я договорилась с Ильей Авербухом, что буду играть одну из главных ролей в его шоу «Ромео и Джульетта». Спектакли начинались практически через 3 месяца после родов. Я была уверена, что за такое время успею привести себя в форму. На занятия по ОФП я пришла через месяц после родов.



Выполняя упражнения, я сразу почувствовала, что еще похудела недостаточно. Но куда больше я расстроилась, когда поняла, что потеряла былую координацию и физически не могу сделать практически ничего из того, что могла раньше. Мое тело напрочь забыло то, чем занималось предыдущие 25 лет», — рассказала фигуристка.

Боброва призналась, что проводила изнурительные тренировки, чтобы вернуть форму.

Фигуристка выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Они — олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачете, серебряные призеры на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013) и семикратные чемпионы России.