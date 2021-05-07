«О, эти ноги». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой в купальнике

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала в Instagram откровенное фото. Спортсменка позирует в красном купальнике, прикрыв лицо шляпкой.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова отреагировала на пост: «Вау».

Подписчики также оценили новое фото фигуристки:

Eremenkoigor: «Это просто о май гад».

Romanikamarina: «Такие ноги дают лишь только боги!»

hanna_asadchaya: «О, эти ноги».

9krupka9: «Секси Александра».

С 2008 года Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.