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«О, эти ноги». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой в купальнике

7 мая 2021, 23:35
Александра Степанова. Фото Instagram
Александра Степанова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала в Instagram откровенное фото. Спортсменка позирует в красном купальнике, прикрыв лицо шляпкой.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова отреагировала на пост: «Вау».

Подписчики также оценили новое фото фигуристки:

Eremenkoigor: «Это просто о май гад».

Romanikamarina: «Такие ноги дают лишь только боги!»

hanna_asadchaya: «О, эти ноги».

9krupka9: «Секси Александра».

С 2008 года Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.

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«О, эти ноги». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой в купальнике
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