«О, эти ноги». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой в купальнике
7 мая 2021, 23:35
Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала в Instagram откровенное фото. Спортсменка позирует в красном купальнике, прикрыв лицо шляпкой.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова отреагировала на пост: «Вау».
Подписчики также оценили новое фото фигуристки:
Eremenkoigor: «Это просто о май гад».
Romanikamarina: «Такие ноги дают лишь только боги!»
hanna_asadchaya: «О, эти ноги».
9krupka9: «Секси Александра».
С 2008 года Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.
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