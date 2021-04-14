Елена Исинбаева: «После победы Загитовой на Олимпиаде я влюбились в фигурное катание»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вспомнила, с какого момента она полюбила фигурное катание.

«Да, я слежу, искренне люблю фигурное катание. Имея опыт катания на коньках и понимая, насколько это сложно технически, открыла для себя этот вид спорта с другой стороны. Особенно меня поражает команда Тутберидзе. Волшебные девочки, феи. Они творят чудеса и влюбляют миллионы людей в фигурное катание. Пользуясь случаем, хочу поздравить Этери, что еще одна ее воспитанница стала чемпионкой мира.

Вообще, в Стокгольме наша сборная показала выдающийся результат. Лучший за долгие годы. Могу сказать только «браво» и надеяться, что в Пекине пьедестал в женском одиночном катании вновь будет составлен исключительно из российских спортсменок. Хорошие шансы на полный подиум и в парном катании.

Думаю, что новый всплеск популярности случился благодаря Этери Тутберидзе. Она гениальный тренер. После победы Алины Загитовой на Олимпиаде очень многие, в том числе и я, влюбились в фигурное катание. Радует, что у Алины есть последователи, растет новое поколение потенциальных олимпийских чемпионов. С нетерпением жду выступления наших фигуристов в Пекине. И самое главное, что я смогу посмотреть на это вживую», — заявила «СЭ» Елена Исинбаева.

(Тимур Ганеев)