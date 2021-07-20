Алена Косторная показала новый образ с фиолетовыми волосами
16:58
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала видео, в котором показала процесс окрашивания волос в фиолетовый цвет.
«Долгожданный итог», — написала Косторная в Instagram.
В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
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