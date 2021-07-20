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Алена Косторная показала новый образ с фиолетовыми волосами

16:58
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала видео, в котором показала процесс окрашивания волос в фиолетовый цвет.

«Долгожданный итог», — написала Косторная в Instagram.

Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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