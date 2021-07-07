«Дзюба знал». Ягудин отреагировал на статью о пользе мастурбации в защите от коронавируса

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин выложил новый пост в Instagram. Он отреагировал на статью, где говорится о положительном влиянии мастурбации, которая способствует защите от коронавируса.

«Все в наших руках. Дзюба знал. Подтягиваемся, ребятки», — посмеялся Ягудин.

В ночь на 8 ноября прошлого года в Telegram-каналах и Twitter появилось интимное видео с участием Дзюбы. 8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи. Он объяснил свое решение тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива. Впоследствии Дзюба вернулся в команду — и вновь в качестве капитана.

Россияне на Евро-2020 не вышли в плей-офф. Команда потерпела два поражения — от сборной Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграла финнов, в итоге заняв четвертое место в группе.